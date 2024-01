Revelatie Girona is ook in de Copa del Rey op de afspraak, geen nieuwe finale voor Osasuna

Het kleine Girona doet in Spanje zowaar nog altijd mee voor de dubbel. In de Primera Division staat het aan de leiding en ook in de Copa del Rey is het nog altijd in de running voor de hoofdprijs. In de 1/8e finales werd Rayo Vallecano doodeenvoudig weggezet, met 3-1. Na minder dan een halfuur stond het al 3-0. Daley Blind scoorde de 3e goal, de andere 2 goals voor de thuisploeg waren van Stuani.



Het stugge Osasuna hoeft Girona in het vervolg van het bekertoernooi alvast niet te vrezen. Vorig seizoen verloop Osasuna maar nipt de finale tegen Real, nu is de 1/8e finales het eindstation. Real Sociedad won met 0-2. Het verschil werd wel pas gemaakt toen Osasuna met zijn tienen viel.