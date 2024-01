PSV verliest voor het eerst in eigen land en mag de dubbel op zijn buik schrijven

Na twee gewonnen finales tegen Ajax op een rij zal PSV er dit seizoen niet bij zijn in de finale van de KNVB beker. PSV was sinds de zomer heer en meester in eigen land, verloor nog niet in de competitie en maakte vorige week nog indruk in de 1/16e finales tegen Twente.



Maar Feyenoord kan dan toch de scalp pakken van PSV. Quinten Timber maakte op het halfuur de enige goal uit de match. Spitsen Bakayoko en De Jong zaten in de tang, maar PSV kreeg toch kansen, via Til en ook via de sterk ingevallen Lang, die misschien wel een penalty had verdiend. Ook invaller Vertessen kon zijn stempel niet drukken.