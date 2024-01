KNVB-beker: Vitesse blijft zuinig tegen amateurclub, zoete goal voor Davy Pröpper

Vitesse heeft zich geplaatst voor de kwartfinales, maar zonder glans. Derdeklasser AFC verloor met slechts 1-0 in de GelreDome.



Het enige doelpunt van de match kwam op naam van Davy Pröpper. Bijna een jaar na zijn zware knieblessure stond hij weer in de basis bij Vitesse en Propper was meteen de matchwinnaar.



Stuntploeg Hercules kon vanavond niet voetballen. Het veld lag er te slecht bij, waardoor de match tegen Cambuur wordt uitgesteld. Hercules schakelde in de vorige ronde Ajax uit.