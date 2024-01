Sportmythes: helpt peper en papier tegen koude voeten op de fiets? 3 tips om je voeten warm te houden tijdens een rit

di 16 januari 2024 10:32

Hondenweer en koude zondag op het BK veldrijden. Vooral de voeten van de renners kregen het hard te verduren. Zilveren medaillewinnaar bij de beloften Jente Michels verklaarde in z’n interview dat hij altijd last heeft van koude voeten en dat “zo weinig mogelijk dingen aan z’n voeten doen” nog het beste helpt. Wij zochten uit hoe u uw tochtjes in koud weer aangenamer maakt voor uw voeten.

Jente Michels heeft snel last van koude voeten: "Ik heb al vanalles geprobeerd"

1. Vocht is de grote boosdoener: houd je voeten droog

Hou je voeten zo droog mogelijk! Dat is dé gouden regel bij fietsen in koude omstandigheden. In alle segmenten van het wielrennen, van de weg, over cyclocross , gravel tot mountainbike hebben zo goed als alle merken speciale schoenen, overschoenen en zelfs winterschoenen die voor elk weertype de elementen van buitenaf kunnen tegenhouden. Investeren in een goede winterschoen is dus zeker geen overbodig luxe en kan zeker helpen. Maar er komt ook vocht van een andere kant. Niemand zal het graag horen, maar iedereen heeft zweetvoeten. Elke dag produceren je voeten om en bij de halve liter zweet. Wanneer je een inspanning levert, zoals fietsen, verhoogt die hoeveelheid nog. Als je dan in koud weer fietst komt er door de snelle bewegingen van de voeten nog meer verdampingsafkoeling. Als je voeten dan vochtig zijn, zelfs met een sok, een schoen en een overschoen eromheen zal je koude voeten krijgen. Hét beste middeltje is dus onderweg tijdens een vriesritje halverwege even stoppen, je voeten opwarmen en droge kousen aantrekken.

Tijdens een veldrit zijn natte voeten zo goed als overmijdbaar

2. Het belang van goede sokken

Gouden tip: draag sokken die zo weinig mogelijk vocht ophouden. Kies dus voor merinowol en zeker nooit voor katoen want dat houdt het vocht op en wordt snel koud. Het dragen van meerdere sokken over elkaar lijkt dan een voor de hand liggende manier om je voeten warm te houden, maar dat kan averrechts werken. Je lichaam geeft van nature warmte af. Als je die warmte in de lucht om

je heen kunt vasthouden, creëer je een isolerende warmtelaag. Maar als je te veel sokken in strakke fietsschoenen propt, is er geen ruimte

meer voor lucht. Bovendien loop je het risico de bloedsomloop in je voeten te

verminderen. Als je meerdere paar sokken wilt dragen, moet je waarschijnlijk overstappen op een grotere schoen maar dat is niet echt handig.

Hoe minder zaken ik aan mijn voeten doe, hoe beter ze tegen de koude kunnen Jente Michels, zilveren medaille beloften

3. Pads, peper en papier? Ja, het helpt (tijdelijk)!

Voor wie bovenstaande tips zo goed mogelijk gevolgd heeft en dan nog last heeft van ijsklompen in z'n schoenen zijn er nog enkele andere huis-, tuin- en keukenhulpmiddelen.

Er bestaan speciale voetwarmende pads of zolen die je in je schoenen kan leggen en die tot 8 uur warmte afgeven. Peper in/op je sokken doen of in je schoenen strooien zorgt ervoor dat, wanneer je voeten gaan zweten, er een betere doorbloeding is van je voeten, waardoor ze iets langer warm blijven. Al is dit vooral een tijdelijke oplossing. Zilverpapier onder de zool van je schoen leggen zorgt voor een extra isolerend laagje tegen de koude metalen schoenplaatjes en pedalen. Maar de echte koukleum kiest voor de elektrisch verwarmde schoen of overschoen. Al is binnen blijven wanneer het te koud wordt dan misschien een goedkopere oplossing.