Frank Dierckens stapt op als voorzitter van KV Oostende: "Mes in de rug gekregen"

De kapitein verlaat het schip van KV Oostende. Frank Dierckens neemt met onmiddellijke ingang ontslag als bestuurder en voorzitter van de kustploeg. "Ik kon er niet mee blijven lachen", deelt hij in een gesprek met Sporza. Gisteren kondigde interim-coach Michiel Jonckheere zijn vertrek aan.

"Er zijn mensen die niet betaald worden. Ook leningen werden niet terugbetaald. Als minderheidsaandeelhouder kon ik daar weinig aan veranderen. Dat voelde als een mes in mijn rug."

Frank Dierckens verlaat het schip van de kustploeg door de aanhoudende financiële problemen. "Er komt geen oplossing aan malaise waarin we al maanden verkeren", vertelt hij bij Sporza.

Na de interim-coach, een dag later ook de voorzitter. Bij KV Oostende gaat de Belgische leegloop maar door.

"Ik heb altijd heel eerlijke zaken gedaan in mijn leven en iedereen - van de eerste tot de laatste - stipt betaald", deelt Dierckens zijn frustratie.

"Wat ik nu allemaal zie, heeft me doen beslissen dat het me echt genoeg is geweest. Ik kon er niet mee blijven lachen."

"De supporters kwamen verhaal halen bij mij, terwijl ik volledig machteloos moest toekijken net zoals hen. Er kwam ook maar geen communicatie, dus ik was kop van Jut."

"Dat maakt me ziek, dus nu ga ik me toespitsen op mijn bedrijf DIAZ", besluit hij.