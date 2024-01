Kevin De Bruyne straalt van geluk na wonderlijke invalbeurt: "Nog nooit zoveel geknuffeld in mijn leven"

Alsof hij nooit is weggeweest. Kevin De Bruyne deelde gisteren als vanouds de lakens uit bij Manchester City. In een invalbeurt van amper 25 minuten liet hij een goal en een assist optekenen en deed hij de volledige partij tegen Newcastle kantelen. "Maar ik had niet verwacht om meteen zo'n impact te hebben", klonk het achteraf.

"De pass was het mooist, de goal het belangrijkst", lachte KDB achteraf bij Play Sports, waarna hij ook nog eens terugkwam op beide ingevingen. "De beweging van Oscar bij mijn pass is ook ongelooflijk, ik kan die bal niet trappen als hij niet inloopt."

Of dit dan zijn beste invalbeurt ooit was? "Misschien wel", glundert de spelmaker. "Maar dat is moeilijk te bepalen."

Makkelijk waren de omstandigheden op St. James' Park nochtans allerminst. "Ik wil niet zeggen dat er chaos was op het veld, maar het ging echt heel snel. Dit waren de 25 snelste minuten die ik ooit gespeeld heb", geeft De Bruyne toe.

"Maar achteraf is het natuurlijk wel leuk. Ik had niet verwacht meteen zo'n impact te hebben. De hele ploeg was dan ook erg blij voor mij, ik heb nog nooit zoveel geknuffeld in mijn leven. Ze weten allemaal hoe hard ik hiervoor gewerkt heb de laatste maanden."

Dat hij eindelijk terug over het gras kan dartelen, doet KDB duidelijk deugd. "Maar ik besef wel dat ik dit nog niet voor 90 minuten kan. Dat is ook normaal. Ik moet nu gewoon verder werken en dan komt alles goed", besluit hij.