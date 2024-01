LIVESTREAM EK kunstschaatsen: Hovine geplaatst voor vrije kür, volg straks Pinzarrone en Hendrickx

Het EK van Jade Hovine (19) is nu al geslaagd, want dankzij een score van 51.32 in de korte kür heeft ze zich geplaatst voor de vrije kür. Hovine moest 9 kunstschaatssters achter zich laten om dat te bereiken en hierover had ze na haar kür snel zekerheid. Haar score is wel geen persoonlijk record, want dat realiseerde ze in november (54.79).