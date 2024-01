Haas begint F1-seizoen zonder teambaas Günther Steiner: "Prestaties moeten beter"

Er zal minder gevloekt worden in de Netflix-reeks Drive to Survive, want F1-renstal Haas heeft afscheid genomen van teambaas Günther Steiner. De Italiaan kon het enige Amerikaanse F1-team niet naar de middenmoot loodsen.

Op de F1-startgrid verandert er niets in 2024, maar Haas begint wel met een andere teambaas aan het nieuwe F1-seizoen. Günther Steiner werd na 10 jaar bedankt voor bewezen diensten.

De Italiaan, die de langstzittende teambaas was na Christian Horner (Red Bull) en Toto Wolff (Mercedes), werd opzijgeschoven na een teleurstellend seizoen. Haas eindigde laatste in het constructeurskampioenschap.

Nochtans had teameigenaar Gene Haas er goede hoop in dat het enige Amerikaanse F1-team kon opklimmen. Na een veelbelovende start in 2016 werd Haas in 2018 al 5e in het constructeurskampioenschap.

Dat (en zijn sappige quotes) maakten van Steiner een van de uithangborden van de populaire Netflix-serie Drive to Survive. Maar de prestaties van het team volgden de populariteit van zijn teambaas niet. Sinds 2019 raakte Haas niet meer voorbij de 8e plek bij de constructeurs, met de rode lantaarn vorig seizoen als dieptepunt.

Eigenaar Gene Haas bedankte Steiner in een statement wel voor "zijn harde werk", maar uitte ook wat kritiek. "Het is duidelijk dat onze prestaties beter moeten. We hebben een aantal successen geboekt, maar we moeten consistenter zijn."

Gene Haas en Günther Steiner hadden deze winter een verhitte discussie over hoe dat bereikt kon worden. Steiner wou meer middelen, Haas koos voor een andere teambaas. De Japanner Ayao Komatsu, sinds 2016 hoofdingenieur, neemt het roer over.

Haas pakte nog nooit een zege of podiumplaats in de Formule 1. Kevin Magnussen stond in 2022 wel op de polepositie in Brazilië. De Deen vormt ook in 2024 een duo met Nico Hülkenberg