Woordvoerder Overmars kan niets kwijt over impact van schorsing: "Er is geen onderbouwing bij uitspraak"

Wat nu voor Marc Overmars? Dat is de vraag die ook leeft bij de entourage van de technisch directeur van Antwerp. De Nederlander werd wereldwijd geschorst door FIFA, maar wat de gevolgen daarvan precies zijn, is nog niet duidelijk. "Van zodra we de onderbouwing hebben, kijken we verder", deelt woordvoerder Frank Neervoort.

"De FIFA neemt de uitspraak van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) in Nederland over", schetst Frank Neervoort, woordvoerder van Marc Overmars, de feiten.

"Dat betekent concreet dat de heer Overmars wereldwijd zijn werk niet kan uitvoeren voor de komende periode van circa 10 maanden. Dat is met onmiddellijke ingang, dus het telt vanaf morgen."

De goede verstaander interpreteert die uitspraak als: vanaf morgen is de Nederlander niet langer (actief) technisch directeur bij Antwerp. Maar zo ver wil Neervoort nog niet gaan.

"We kunnen nog geen uitspraak doen over de impact van deze beslissing. De FIFA heeft medegedeeld dat het de straf overneemt, maar er is geen onderbouwing bij die uitspraak."

"Dat betekent dat we die eerst moeten aanvragen, alvorens we die kunnen bestuderen. Van zodra we die hebben, kijken we verder."

Ook bij de Belgische club klinkt hetzelfde signaal.