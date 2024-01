BNXT League: Okapi Aalst wint voor het eerst, Antwerp Giants plaatsen zich voor Elite Gold

In de BNXT League heeft Okapi Aalst eindelijk de nul kunnen wegvegen. In zijn 15e match heeft het team een allereerste keer kunnen winnen: 82-80 tegen Kangoeroes Mechelen. Bovenaan het klassement hebben de Antwerp Giants een ticket afgedwongen voor de Elite Gold-reeks, na een zege in Charleroi (61-74).