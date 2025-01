BK-QUIZ: Welke crossers stonden er op het podium van het BK veldrijden sinds 2000?

Dit weekend staan de Belgische kampioenschappen veldrijden op het programma. Hoog tijd om te testen hoe goed jouw kennis is over de nationale veldritkampioenschappen. We zoeken de medaillewinnaars van de afgelopen 24 jaar bij de mannen. Een vette kluif, al komen vele namen meerdere jaren terug uiteraard. Veel succes!