LIVESTREAM EK baanwielrennen: net geen Belgische medaille in de ploegkoers, verrast Wittevrongel in scratch?

Het afsluitende nummer van de avond is de scratch finale bij de vrouwen. Dat is een koers met een massastart over 10 kilometer (40 ronden). Wie op het einde als eerste over de streep komt, wint het niet-olympische duurnummer.





De Belgische vertegenwoordigster is Lani Wittevrongel, die op haar 19e debuteert op een EK bij de elite.