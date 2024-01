LIVESTREAM EK baanwielrennen: Kopecky en co. missen de kleine finale net, wat kunnen de mannen?

Over goed anderhalf uur zijn we weer van de partij voor de avondsessie. Aftrappen doen we rond 19 uur, wanneer de vrouwen teamsprint in heat 2 tegenover gastland Nederland staan.





Een halfuur later is het aan de Belgische teams in de ploegenachtervolging. De vrouwen geven Polen partij in heat 1, de mannen mikken in heat 2 tegen Spanje opnieuw op het Belgisch record.





Na 20 uur staan er nog 3 finales op het menu, met de teamsprint bij de vrouwen (mogelijk met België) en de mannen. De afsluiter van de avond is de afvalling mannen, waar Jules Hesters de Belgische vertegenwoordiger is.