LIVESTREAM EK baanwielrennen: Bezorgt Tuur Dens België een nieuwe medaille in de scratch?

Genoeg gesprint voor nu, we gaan naar een duurnummer met een Belg in de finale. Kwalificaties waren niet nodig op dit EK voor de scratch. Met 20 renners, één per land, beginnen ze tegelijk aan een koers over 15 kilometer (60 rondes). Wie die het snelst afwerkt, wint.



Tuur Dens is een medaillekandidaat in dit onderdeel. Vorig jaar was hij op het EK nog 4e, maar op het WK werd onze landgenoot wel 3e.