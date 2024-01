LIVESTREAM EK baanwielrennen: Belgisch duo Van den Bossche-De Vylder mikt op medaille in ploegkoers

De Franse Kouame komt even zij aan zij met wereldkampioene Emma Finucane in heat 1 van de kwartfinale, maar de Britse maakt er 1-0 van in de best of 3. Nu mogen ze even uitblazen voor ze aan de bak moeten voor het volgende punt.





Zo weet u meteen hoe de sprintnummers werken vanaf de kwartfinale. De renster die na 3 rondes op de piste als eerste over de streep komt, pakt namelijk een punt in de één-tegen-één. 2 punten staan gelijk aan doorstoten naar de halve finale.