LIVE EK baanwielrennen: Kopecky sluit middagsessie af als 9e in het omnium, om 18.20 uur afvalkoers

Daarmee is de middagsessie afgelopen. Daarin zagen we naast Kopecky nog 4 andere Belgen aan het werk. Bij de mannen achtervolging wisten Van den Haute en Vandenbranden zich niet bij de laatste 4 te rijden voor de finales vanavond en ook Runar De Schrijver en Tjörven Mertens liggen er al uit in de sprint.





In de avondsessie hervatten we om 18.20 uur weer met deel 3 van het omnium, de afvalkoers. Als regerend Europees en wereldkampioene op dat onderdeel moet Lotte Kopecky daar haar inhaalbeweging kunnen beginnen. Met Tuur Dens komt nog een 2e landgenoot met medaillekansen in actie deze avond. Om 18.58 uur staat hij in de finale van de scratch. Een uurtje later staat het laatste en allesbeslissende deel van het omnium bij de vrouwen ingepland, de puntenkoers.



Tussen dat Belgische geweld door staan er nog finales op het menu in de achtervolging bij de mannen en de sprint bij de vrouwen. Genoeg lekkers om naar uit te kijken dus: tot straks!