LIVE EK baanwielrennen: Degrendele rechtstreeks naar 1/8e finales, Nicolaes na prangend duel ook

Voor we aan die 1/16e finales beginnen bij de sprint vrouwen, is het eerst wachten tot de mannen hun kilometertijdrit hebben afgewerkt in de kwalificaties. Daar zitten we nu ongeveer halverwege.





Belgen rijden er dus niet mee, naar wie is het dan wel uitkijken? Jeffrey Hoogland, de uittredende Europese kampioen, laat zijn beste onderdeel links liggen en focust zich dit EK op de olympische onderdelen. Tijmen van Loon, gisteren onderdeel van het winnende Nederlandse sprintteam, is wel van de partij. Joseph Truman is een man om naar uit te kijken, net als de Spanjaard Alejandro Martinez en de Duitser Maximilian Dornbach.