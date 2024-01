LIVE EK baanwielrennen: Degrendele en Nicolaes sneuvelen in de 1/8e finales van de sprint

Vanaf 18.30 uur beginnen we er weer aan hier in Apeldoorn. Dat doen we meteen met 2 finales, en wel op de ploegenachtervolging. Bij de mannen gaat die tussen Denemarken en Groot-Brittannië, bij de vrouwen tussen Italië en Groot-Brittannië. Daarna gaan we door met de kwartfinales van de sprint bij de vrouwen, waarna de mannen hun finale op de kilometertijdrit afwerken.





De Belgische inbreng vanavond krijgen we in de 2 afsluitende finales, met rond 20.30 uur de ploegkoers met medaillekandidaten Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder. Een uurtje later staat Lani Wittevrongel op haar 19e in de finale van de scratch.