LIVE EK baanwielrennen: Belgische teamsprintvrouwen stoten door, mannen eruit met nationaal eliterecord

"We trekken met verschillende ambities naar het EK", blikt bondscoach Tim Carswell vooruit op het EK.



"Enerzijds met het doel om punten te sprokkelen voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs deze zomer. Maar anderzijds ook met de Spelen van 2028, in Los Angeles, in het achterhoofd."



"Dat is het geval voor onze teams in de ploegenachtervolging en teamsprint. Het is heel wat jaren geleden dat we nog een ploegenachtervolging met de vrouwen en een teamsprint met de mannen reden op een EK."



"We willen nu al starten met ons traject richting de Spelen van 2028 en klaar zijn voor het begin van de kwalificaties binnen 2,5 jaar. Dit EK is daarbij een eerste stap."



"Het is daarnaast ook onze ambitie om enkele Belgische records te breken in Apeldoorn. Ik denk daarbij aan de ploegenachtervolging bij de mannen en de teamsprint bij zowel de mannen als vrouwen. Maar het is ook mogelijk in individuele nummers zoals de 500 meter tijdrit bij de dames."