LIVE EK baanwielrennen: 9e plaats voor Kopecky in deel 1 van het omnium

Het EK baanwielrennen in Apeldoorn is tot dusver een schot in de roos voor ons land met medailles voor Jules Hesters en Lani Wittevrongel.



Ook vandaag aast de Belgische delegatie op eremetaal. Lotte Kopecky komt in actie in het omnium, de meerkamp met 4 onderdelen.



Kopecky wil komende zomer in Parijs olympisch scoren in het omnium, maar op de voorbije kampioenschappen was het niet altijd rozengeur en maneschijn in het combinatienummer.



Vanavond kijken we ook uit naar Tuur Dens in de scratch. Op het vorige WK pakte hij brons in deze discipline.