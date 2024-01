De Duitse voetballegende Franz Beckenbauer (78) is overleden

De Duitse voetbalwereld is in de rouw: Franz Beckenbauer (78) is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. "Der Kaiser" gold als een van de beste spelers ter wereld. In 1974 won hij de Wereldbeker als voetballer, in 1990 als bondscoach.

Franz Beckenbauer is gisteren overleden. Het Duitse voetbalicoon werd 78 jaar oud. Zijn familie meldde het nieuws vandaag aan het Duitse persagentschap DPA.

"Tot onze grote droefheid delen we dat mijn man en onze vader Frans Beckenbauer gisteren vredig heengegaan is in familiekring", meldt de familie.

Beckenbauer is een klinkende naam in de voetbalwereld, de grootste Duitse speler aller tijden. Hij won zowel de Wereldbeker als speler (in 1974) en als bondscoach (1990).

In 2006 haalde "Der Kaiser (De keizer)" het WK naar Duitsland.