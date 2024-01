De afgemeten cocktail die van Bart Swings alleenheerser op de massastart maakt: "Hij is alerter dan de rest"

Zelfs de absolute topvorm was niet nodig om naar een 3e Europese titel te glijden. Bart Swings heeft zich afgelopen weekend nog maar eens gekroond tot koning van de massastart. Dat dankzij zijn unieke mix van sterktes, voor jou uitgedokterd in Sporza Daily.

Het vormpeil nog niet op 100% met het WK afstanden begin maart in zijn achterhoofd. Toch is Bart Swings opnieuw dé man van de massastart.

Met zijn gekende - verschroeiende - aanval op 500 meter van de finish, reed hij de tegenstand uit zijn zog op het EK.

"De race lag open, dus kon hij er een loodzwaar einde van maken", weet schaatscommentator Bert Sterckx. "Daar is Swings heel goed in. En ook in dat rustig blijven, is hij veel gegroeid."

Daar zit de ervaring van 32-jarige snelschaatser voor iets tussen. Olympische Spelen, een wereldkampioenschap en drie Europese Kampioenschappen zette hij al naar zijn hand.

"Daardoor is hij verlost van een bepaalde stress dat het telkens moét lukken. Als het een keer niet lukt, gaat niemand hem iets kwalijk nemen. Dat neemt niet weg dat hij zijn tactische plannetjes tot in de puntjes uitwerkt."

"Dat is zijn kracht: er zo hard mee bezig zijn, maar tegelijk ook mentale rust gevonden hebben."