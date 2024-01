Goffin knokt zich naar laatste kwalificatieronde, Bergs wint Belgisch onderonsje

In de kwalificaties voor de hoofdtabel van de Australian Open staan er 2 landgenoten in de derde en laatste ronde. Zizou Bergs won het Belgisch duel tegen De Loore en ook Goffin is nog op koers voor de hoofdtabel. Goffin verloor de eerste set tegen de Brit Harris, maar na een kleine woede-uitbarsting in set twee herpakte hij zich. Bij de vrouwen moest Ysaline Bonaventure de strijd geblesseerd staken.