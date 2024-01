Wat een moment! Emma Meesseman bezorgt Fenerbahçe de Turkse beker met buzzer beater in overtime

New year, same Emma Meesseman. De Belgische basketbalster heeft meteen prijs in 2024. Met haar team Fenerbahçe won ze vanavond de Turkse bekerfinale tegen titelverdediger Mersin met 79-76 na overtime. Onze landgenote kroonde zich tot de heldin van Fenerbahçe na haar buzzer beater in de allerlaatste seconde.