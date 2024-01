Arnaud De Lie over zijn Tourdebuut: "De rit voor puncheurs heb ik aangestipt. En de graveletappe"

Arnaud De Lie (21) rijdt dit jaar voor het eerst een grote ronde. De jonge kopman van Lotto-Dstny gaat meteen aan de slag in de Ronde van Frankrijk. Met een ritzege als doel.

In zijn derde jaar als profrenner krijgt Arnaud De Lie een eerste keer de Tour de France voorgeschoteld.

"Daar ben ik heel blij om", reageert hij op de persdag van zijn team Lotto - Dstny. "De Tour is misschien wel het grootste sportevenement ter wereld."

In zijn debuut mikt De Lie op een ritzege. "Er zijn veel mooie etappes om mee te strijden", weet hij.

"Er is een rit voor puncheurs die ik heb aangestipt. Ook de rit in Troyes moet me liggen."

Met de rit in Troyes heeft De Lie het over de graveletappe. Afspraak op zondag 7 juli.