Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken opnieuw kans op plaats in Team van het Jaar

Doelman Thibaut Courtois (Real Madrid) en middenvelder Kevin De Bruyne (Manchester City) zijn opnieuw kanshebbers voor een plek in het Team van het Jaar op 'The Best FIFA Football Awards'. Wereldvoetbalbond FIFA maakte vandaag de 23 genomineerden bekend. Manchester City en Real Madrid zijn daarbij ruim vertegenwoordigd.

Vorig jaar kregen Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne allebei een stek in het Team van het Jaar. Voor Courtois was het de eerste keer, voor De Bruyne al het derde jaar op rij. Eden Hazard kreeg een plaatsje in 2018 en 2019.

Courtois is dit jaar opnieuw een van de drie genomineerden in doel, naast de Braziliaan Ederson (Manchester City) en de Argentijn Emiliano Martinez (Aston Villa).

In de verdediging zijn er met de Portugees Ruben Dias en de Engelsen John Stones en Kyle Walker drie City-spelers genomineerd. Real heeft met de Braziliaan Eder Militao en de Duitser Antonio Rüdiger twee kanshebbers. De Nederlander Virgil van Dijk vertegenwoordigt Liverpool.

Op het middenveld krijgt De Bruyne concurrentie van twee teamgenoten: de Spanjaard Rodri en de Portugees Bernardo Silva. De Duitser Ilkay Gündogan stak ook nog met City de Champions League-trofee in de lucht, maar trok vervolgens naar Barcelona. Voor Real maken de Engelse revelatie Jude Bellingham, deze zomer overgekomen van Dortmund, de Kroaat Luka Modric en de Uruguayaan Federico Valverde kans.

Voorin is de weelde erg groot met legendes Lionel Messi (PSG/Inter Miami) en Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en verder de Fransen Kylian Mbappé (PSG) en Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad), de Noor Erling Haaland (Manchester City), de Engelsman Harry Kane (Tottenham/Bayern) en de Braziliaan Vinicius Jr (Real Madrid).

Het elftal bestaat uit een doelman en drie spelers uit elke linie, plus de speler die afviel met het hoogste aantal stemmen. Op 15 januari wordt de World 11 bekendgemaakt op 'The Best FIFA Football Awards'-ceremonie in Londen.