Jaarrekening Standard kleurt opnieuw bloedrood: Rouches lijden weer ruim 20 miljoen verlies

Nog geen witte rook over een nieuwe trainer, wel een (bloedrode) jaarrekening. Standard heeft zijn financiële cijfers van vorig seizoen bekendgemaakt. Daarop prijkt alweer een verlies van meer dan 20 miljoen euro.

Standard blijft sportief én financieel in zwaar weer verkeren.



Vandaag maakte de Nationale Bank de jaarrekening van de Rouches voor de periode tussen juli 2022 en juli 2023 bekend.

Daarop prijkt opnieuw een stevig verlies van 20,3 miljoen euro - dat is nog eens een goeie 100.000 euro meer dan een jaar eerder.

De huidige jaarrekening is overigens de eerste die volledig onder de rekening van 777 partners valt. De Amerikaanse eigenaars hadden het goede voornemen om de schulden in Luik stevig af te bouwen, maar slaagden daar tot dusver nog niet in.

De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond legde Standard enkele weken geleden nog een transferverbod op wegens financiële gebreken, maar trok dat later in nadat de club zijn verplichtingen was nagekomen.





In Luik blijven er zo stevige twijfels hangen rond de financiële slagkracht van 777 Partners. Het Amerikaanse investeringsfonds probeert ook al maanden Premier League-club Everton over te nemen, maar botst op weerstand omdat verschillende instanties twijfels hebben bij de financiën van 777 Partners.



Met 23 punten uit 20 matchen staat Standard momenteel 9e.