Deel van parcours in Gullegem staat onder water: "Maar de veldrit komt niet in het gedrang"

De overvloedige regenval van de voorbije dagen teistert ook het veldritparcours in Gullegem. Daar wordt komende zaterdag de 7e editie van de Hexia Cross gereden. De organisatie maakt zich echter niet al te veel zorgen.

Regen, regen en nog eens regen. Ook de bodem in Gullegem kan alle druppels niet meer slikken. Het parcours ligt aan de Heulebeek en vandaag "staat een deel van het parcours onder water", meldt de organisatie.

"Dat is niet de eerste keer. Ook bij de eerste editie in 2018 stond enkele dagen voor de wedstrijd het terrein blank", klinkt het.

Hoewel de West-Vlaamse emmer stilaan vol is, maken ze zich in Gullegem weinig tot geen zorgen. "De wedstrijd komt zeker niet in het gedrang", beloven de organisatoren.

"We volgen de situatie van nabij op, want bij een droge(re) periode kan het waterpeil snel zakken. Mocht dat niet het geval zijn, dan passen we het parcours nog aan. Het gaat immers om een klein (lager gelegen) deel van de omloop."

Zaterdag zijn Tom Pidcock, Thibau Nys en Michael Vanthourenhout de publiekstrekkers bij de mannen. Bij de vrouwen topt Ceylin Alvarado de affiche.