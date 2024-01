WK zeilen: Emma Plasschaert zet alle zeilen bij en gaat als medaillekandidate de slotdag in

Emma Plasschaert heeft een stevig inhaalmanoeuvre geplaatst op de voorlaatste dag van het WK in Argentinië. De Belgische klom op van plaats 10 naar plaats 4.



In de 9e regatta kwam Plasschaert als 5e over de streep, in de 10e werd het zelfs een 2e plaats.



Met 70 punten telt ze nu evenveel punten als nummer 3 Maud Jayet uit Zwitserland. Ook de tweede plaats van Charlotte Rose (VS) ligt morgen binnen bereik in de medaillerace.



Olympisch kampioene Anne-Marie Rindom (Den) is op weg naar haar vierde wereldtitel.





Nummer 1 van de wereld Marit Bouwmeester ligt eruit. De Nederlandse beëindigde het WK op de 13e plaats.