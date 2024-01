Oefenmatchen JPL: Standard en Genk zijn goed bij schot op Spaanse bodem, Meunier kopt raakt tegen Rouches

Standard en Genk hebben op Spaanse bodem vlot de weg naar doel gevonden in een oefenwedstrijd. De Rouches speelden in Marbelle 3-3 gelijk tegen Dortmund, Genk hield in Benidorm schietoefeningen tegen Lugano: 4-0.



Voor de wedstrijd van Standard tegen Dortmund was er een minuut stilte ter nagedachtenis van de overleden Franz Beckenbauer.



Onder het toeziend oog van Marouane Fellaini, zonder club sinds zijn vertrek uit China, opende Dortmund de score tegen Standard met een kopbal van een andere Belg, Thomas Meunier.



Standard reageerde met 2 goals van Kanga, waarbij een penalty, en een treffer van Perica. Papadopoulos en Bamba scoorden nog voor Dortmund.



Genk had in een oefenpot tegen Lugano zijn schaapjes al bij de rust op het droge na goals van Oyen (2x) en Sor. In de slotminuut zette Tolu nog de 4-0 op het scorebord.