Oefenmatchen JPL: Cercle Brugge "verpest" debuut van Dirk Kuyt bij Beerschot

Dankzij goals van N'Dri en Maziz heeft OH Leuven zijn eerste oefenmatch van de winterstage in Spanje met 1-2 gewonnen.



Sparta en OHL hadden afgesproken in plaats van 2 keer 45 minuten 3 keer 30 minuten spelen. Er werd tussen de bedrijven door gewisseld dat het een lieve lust was.



Helemaal op het einde kwamen de Rotterdammers zo met een hele jonge ploeg te staan, waarvan OH Leuven optimaal kon profiteren met goals in de 89e en 90e minuut.