LIVE WK darts: Littler leidt tegen Cross in halve finale van huizenhoog niveau

Rob Cross staat straks voor de tweede keer in zijn carrière in de halve finale van het WK darts. In 2018 stoomde hij - nota bene bij zijn debuut in "Ally Pally" - door naar de wereldtitel, door in de finale de afscheidnemende legende Phil Taylor naar huis te spelen.



Dat de 33-jarige Cross dit jaar opnieuw bij de laatste vier zit, heeft de Engelsman te danken aan een waanzinnige houdiniact. In de kwartfinale stond hij 4-0 in het krijt tegen Chris Dobey, maar met een sensationele comeback trok hij het laken alsnog naar zich toe.