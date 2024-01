LIVE finale WK darts: Tienersensatie Littler en topfavoriet Humphries strijden om de wereldtitel

Terwijl Littler en Humphries zich in de coulissen van Alexandra Palace klaarstomen, hebben we de tijd om even nog wat dingen op een rij te zetten. We krijgen vanavond sowieso een nieuwe wereldkampioen, want beide spelers staan voor het eerst in de finale van het WK.



Als Littler erin slaagt om de wereldtitel te veroveren, zorgt hij voor twee primeurs. Hij kan de eerste speler ooit worden die bij zijn debuut op een WK bij de profs meteen de hoofdvogel afschiet.



Bovendien zou hij met zijn 16 jaar ook met voorsprong de jongste wereldkampioen ooit zijn. Dat record staat voorlopig op naam van Michael van Gerwen, die bij zijn titel in 2014 24 jaar oud was. Littler zou ook de jongste speler ooit zijn die bij de PDC een majortoernooi wint.