Emma Plasschaert opent het WK zeilen in Argentinië met een 2e plaats

Emma Plasschaert heeft haar start in Mar del Plata niet gemist. Ze werd 2e in haar race, maar omdat er door het enorme deelnemersveld (meer dan 100 zeilsters) telkens in 2 groepen wordt gevaren, staat ze in het voorlopige klassement op de 3e plaats.



Normaal gezien hadden er op de eerste dag 2 races afgewerkt moeten worden, maar het stormachtige weer besliste daar anders over.



De Nederlandse Marit Bouwmeester, viervoudig wereldkampioene en traditioneel een van de grootste concurrenten van Plasschaert, had een baaldag en staat slechts op de 23e plaats.