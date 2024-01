Emma Plasschaert levert weer wat terrein in op het WK zeilen in Argentinië en staat nu 9e

De tweede dag van het WK zeilen is iets minder goed uitgedraaid voor Emma Plasschaert.



Gisteren werd er maar 1 race afgewerkt, vandaag werd een inhaalbeweging gemaakt met 3 etappes.



Aanvankelijk draaide het minder voor Plasschaert met een 8e en 9e plaats, maar onze landgenote herpakte zich nog met een 3e plaats in de laatste wedstrijd van de dag.



In het klassement valt het slechtste resultaat weg en staat Plasschaert dus 5e met 13 punten.



De leiding is in handen van de Deense Anne-Marie Rindom. De kampioene van Tokio en drievoudig wereldkampioene was vandaag de slokop met 2 zeges.