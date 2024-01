Club Brugge-rechtsachter Tajon Buchanan heeft toptransfer naar Inter beet

Tajon Buchanan (24) is de volgende Bruggeling die het schip verlaat voor een buitenlands avontuur bij een topclub. De Canadese rechtsback, die niet altijd eerste keuze was in Jan Breydel, trekt naar Inter Milaan, de leider in de Serie A. Club ontvangt zo'n 10 miljoen euro.

De interesse van Inter voor Buchanan was een publiek geheim. Afgelopen zomer was er al een langdurige flirt tussen de Canadese snelheidsduivel en de Italiaanse grootmacht, maar tot een deal kwam het toen niet.



De Nerazzurri bleven ook dit seizoen aan de mouw van Club trekken en met succes. Ze betalen nu zo'n 7 miljoen, wat kan oplopen tot 10 miljoen euro voor Buchanan. Een stuk minder dan de 15 miljoen waar in de zomer nog sprake van was. Bij Inter moet Buchanan de concurrentie aangaan met enkele grote namen in het Europese voetbal. Op de rechterflank is Nederlands international Denzel Dumfries normaal de eerste keuze. Ook Juan Cuadrado kan er uit de voeten, maar die is langdurig out.

Geen onverdeeld succes