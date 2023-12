LIVESTREAM: Wie wint de prestigieuze Wereldbeker jumping in Mechelen?

Na 11 jaar wachten won vorig jaar nog eens een Belg de prestigieuze Wereldbeker jumping in de Nekkerhallen in Mechelen. Kan Wilm Vermeir voor een tweede kerstmirakel op een rij zorgen? Bekijk de kerstjumping vanaf 14.55 uur op VRT Canvas of in onze app. Vanaf 16.30 uur schakelen we over op VRT1.