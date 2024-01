Vierschansentoernooi: Sloveen Anze Lanisek opent het nieuwe jaar met winst in Garmisch-Partenkirchen

De tweede manche van het Vierschansentoernooi is een prooi geworden voor Anze Lanisek. De 27-jarige Sloveen deed in Garmisch-Partenkirchen nipt beter dan de Japanner Ryoyu Kobayashi.



Lanisek had in Oberstdorf nog ietwat teleurgesteld met een 18e plaats, maar op nieuwjaarsdag tapte hij in Garmisch-Partenkirchen uit een ander vaatje.



De Sloveen was gisteren al de nummer 1 in de kwalificaties en bevestigde dat vandaag. Na de 1e sprong was Lanisek nog 3e, maar met een uitstekende 2e poging vloog hij naar de overwinning, voor Kobayashi.



Andreas Wellinger, de winnaar van de eerste manche, legde vandaag beslag op de 3e plaats en behoudt daarmee zijn leidersplaats in de 72e editie van het Vierschansentoernooi. Anze Lanisek schuift in de stand op naar de 6e stek.