Vierschansentoernooi: Oostenrijker Hörl heerst in Innsbruck, Kobayashi komt aan de leiding

De Oostenrijker Jan Hörl heeft woensdagnamiddag in het Oostenrijkse Innsbruck de derde manche van het Vierschansentoernooi op zijn naam geschreven.



Met sprongen van 134 en 127,5 meter in winderige omstandigheden kreeg hij 267,5 punten achter zijn naam, 8,8 punten meer dan de Japanner Ryoyu Kobayashi, die in het verleden al twee keer het Vierschansentoernooi won en nu voor de derde manche op rij op de tweede plaats eindigde, na Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen.



Dankzij die regelmaat neemt Kobayashi met nog slechts één manche te gaan de leiding in het klassement over van de Duitser Andreas Wellinger, die vorige week de beste was in de openingsmanche in Oberstdorf, maar nu vrede moest nemen met een vijfde plaats. In de tussenstand heeft Kobayashi een voorsprong van 4,8 punten, oftewel 2,5 meter, op Wellinger. Hörl volgt op 23,6 punten op de derde plaats.



Zaterdag wordt het Vierschansentoernooi afgesloten in Bischofshofenl. In de strijd om de eindzege gaat het dan tussen Kobayashi en Wellinger.