Nieuw actieplan tegen buitenlandse investeerders in het amateurvoetbal: "Er zijn risico's"

In Vlaanderen zijn 3 amateurclubs de afgelopen jaren overgenomen door buitenlandse investeerders: Rupel-Boom, Eendracht Aalst en recent nog KFC Diest. In Wallonië zijn 4 clubs - Wezet, Virton, La Louvière en Olympique Charleroi - in handen gekomen van buitenlanders.

"Dat een club wordt overgenomen door buitenlanders, is op zich niet altijd problematisch", zegt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.

"Maar er zijn risico's: we zien nu al dat de kern van clubs die een buitenlandse eigenaar hebben, wordt aangevuld met buitenlandse spelers of spelers uit andere competities."

"Dat dat in het profvoetbal gebeurt, is begrijpelijk, maar dat is niet de bedoeling van amateurvoetbal. Zo verlies je als club de verbinding met de lokale gemeenschap, en dat is wat het amateurvoetbal net zo mooi maakt."