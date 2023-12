Bekijk de Turbo Cross van start tot finish met oppermachtige Sven Vanthourenhout en dolblije Average Rob

De Turbo Cross in Diegem was een kolfje naar de hand van bondscoach Sven Vanthourenhout. Hij controleerde de race van start tot finish en triomfeerde voor Angelo De Clercq. Organisator Average Rob amuseerde zich duidelijk, Seppe Odeyn en Jelle Van Damme hadden meer pech. Net als onze website, die het aantal kijkers niet aankon. Herbekijk daarom de Turbo Cross van start tot finish.

Socialemediahelden als Average Rob, Arno The Kid en Acid hadden een ander doel: die torenhoge hartslag trotseren, zich amuseren met het publiek én het parcours zonder kleerscheuren doorkomen. Dat laatste bleek niet altijd evident.

Met zijn jarenlange ervaring in het veld en zijn nog steeds uitstekende conditie, liet Vanthourenhout met zijn techniek meteen weten aan de 19 deelnemers dat hij de koers naar zijn hand zou zetten.

Neen, het werd snel duidelijk dat de organisator van de Turbo Cross geen sportieve hoofdrol zou spelen.

Ook Seppe Odeyn moest de rol lossen na een ronde. Door een lekke achterband stond de duursporter te voet en besloot hij de wedstrijd maar uit te lopen.

Voor Sven Vanthourenhout liep het wel op wieltjes. Hij plaatste op het einde van ronde twee de beslissende versnelling. Enkel De Clercq kon enigszins volgen. Jelle Van Damme wilde sprinten naar plek drie, maar schoot net dan op zijn klikpedaal.

Toch genoot het publiek in Diegem van het evenement. Ze kregen als bisnummer nog enkele minuten geploeter van de YouTubers. "Dat biertje had ik niet mogen aannemen", hijgt Arno The Kid achteraf.

Maar een onvergetelijke avond blijft het voor alle deelnemers gegarandeerd.