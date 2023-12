Andreas Wellinger opent het Vierschansentoernooi in Oberstdorf met zege voor eigen publiek

De Duitser Andreas Wellinger heeft in het Duitse Oberstdorf de openingsmanche van het Vierschansentoernooi op zijn naam geschreven. Voor de 28-jarige Wellinger was het de eerste zege van het seizoen en tevens de eerste ooit op het prestigieuze toernooi.



Na sprongen van 139,5 meter en 128 meter hield hij met een totaal van 309,3 punten Ryoyo Kobayashi (306,3 punten) achter zich. De Japanner won in het verleden al twee keer het Vierschansentoernooi. De derde plaats ging met 298,9 punten naar de Oostenrijker Stefan Kraft, de huidige leider in de Wereldbekerstand.



De Noor Halvor Egner Granerud, vorig jaar voor het eerst winnaar van het toernooi, kwam bij zijn eerste sprong niet verder dan 105,5 meter en was daarmee meteen uitgeschakeld. Enkel de top 25 en 5 lucky losers krijgen startrecht voor de tweede sprong.