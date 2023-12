BEKIJK: Slimste Mens Guga Baúl brengt Van der Poel, Wuyts en Planckaert mee naar de commentaarscabine

Een ontketende Mathieu van der Poel voerde zaterdag een nummertje op in de Wereldbeker veldrijden. Crossliefhebber Guga Baúl was getuige vanaf de eerste rij in Antwerpen. De kersverse Slimste Mens ter Wereld kroop na de wedstrijd bij commentator Ruben Van Gucht in de cabine voor een analyse zoals alleen hij dat kan. Én hij deed Van Gucht meteen ook een belofte.