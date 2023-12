Joos en co. over Courtois: "Nog eens uithalen naar Tedesco is grondreden van zijn interview"

Thibaut Courtois sprak dinsdag voor het eerst sinds zijn clash met bondscoach Domenico Tedesco. De doelman van Real Madrid zegde af voor het EK, omdat hij dan nog niet 100 procent fit zal zijn na zijn zware knieblessure. Hij excuseerde zich bij Rode Duivels en fans, maar met Tedesco is het verre van koek en ei. Hoe keken de panelleden van 90 minutes naar het spraakmakende interview? Ze besteedden er alvast 25 minuten aan.

Thibaut Courtois deed voor het eerst zijn kant van het verhaal en spaarde Domenico Tedesco niet: "Tedesco heeft een aanval willen lanceren op mij", "De coach deed geen moeite om een oplossing te zoeken, maar zei simpelweg dat hij alles aan de pers zou zeggen."



Welk gevoel is er nu enkele dagen later bij het panel? "Waarom nu, vraagt Sam Kerkhofs zich af. "Wat heeft het geholpen of wat ging het kunnen helpen?"



Filip Joos vervolgt: "Ik heb vaak de gedachte: "Als je verhaal echt een verhaal is, zouden we het wel al geweten hebben." Joos trekt de parallel met Romelu Lukaku, die na de voorbij bewogen transferzomer uitgespuwd werd door de Inter-fans. "Ik zeg niet dat Lukaku zijn verontschuldigingen moet aanbieden, maar laat Courtois een les zijn voor hij eventueel zijn verhaal wil doen."



"Je verhaal moet sterk genoeg zijn, voor je ermee uitpakt. Want dit is uitpakken: je laat mensen naar Madrid komen om je verhaal te doen."



Tuur Dierckx is de mening toegedaan dat Courtois het interview vooral richting Real Madrid heeft gedaan: "Hij wil de boodschap brengen dat hij zich volledig focust op Madrid, hij wil de club respecteren en er volgend seizoen 100 procent weer staan. Maar het verhaal waar iedereen in geïnteresseerd is (zijn clash met Tedesco,red), heeft niets met Real te maken."



Joos: "Met die boodschap is niets mis. Ik denk dat iedereen er kan inkomen dat hij zegt dat het EK te vroeg komt."



Dierckx: "Ik spreek uit ervaring: bij een kruisbandblessure is het heel verstandig dat hij de tijd wil nemen en voorzichtig wil zijn. Maar het is nog wel 5 maanden... Zo'n blessure moet je van week tot week of maand tot maand evalueren. Ik vind het vroeg om die conclusie al te trekken."

Joos denkt dat als Real Madrid de finale van de Champions League zou spelen in mei én Courtois fit genoeg is, dat hij die wel zou willen spelen: "Maar over het EK trekt hij nu al een kruis. Wat mij blijft doen denken dat hij vooral - en zo hebben we het ook allemaal geïnterpreteerd - die uithaal naar Tedesco nog eens wou doen. Dat is voor mij de grondreden van het interview."



"Tussen Tedesco en hem komt het niet goed", stelt host Gilles De Coster. "Neen", bevestigt Joos, die zich daarna wat nader verklaart.



"Ik geloof dat hij denkt dat hij supportert voor de jongens. Maar hij wil ook naar het WK in 2026. Er is maar één manier om naar het WK te gaan en dat is als Tedesco mislukt en dus zijn jongens mislukken. Ik geloof dat Courtois dat nu zo nog niet denkt, maar ergens in hem zal de sportman Courtois die naar het WK wil - wat ik hem gun en we eigenlijk allemaal hopen - moet hij hopen dat het slecht moet gaan."



"Of dat het zo slecht gaat met de jongen die Courtois vervangt, dat mochten we de halve finale spelen op het EK en Tedesco wel mag blijven, hij op zijn knieën aan Courtois moet komen vragen of die niet terug wil komen."



Sam Kerkhofs ziet nog een scenario: "Dat België het supergoed doet en dat een Duitse ploeg hem komt halen."



Joos besluit: "Dat zou de ideale wereld zijn van Courtois."

Heeft Tedesco gefaald?

Er klonk bij heel wat voetballiefhebbers en -volgers veel kritiek op Courtois, die te weinig waardering voelt bij de nationale ploeg en graag de aanvoerdersband tegen Oostenrijk had gekregen. Ze vinden dat zijn eergevoel misplaatst is en hij zich met zijn interview aanstelt.



Dierckx: "Ik vind het niet het ergste dat hij die band wil, al ben ik er niet mee akkoord. Maar het ergste is de manier waarop hij zich heeft gedragen tegenover zijn ploegmaats."



"Iedereen die voetballer is geweest - op eender welk niveau - weet dat de kleedkamer heilig is. Het is samen tegen de rest, de buitenwereld of de tegenstander. Je hoeft geen vrienden te zijn, maar je vormt die connectie."



Voor zijn beslissing om de ploeg tegen Estland in de steek te laten, heeft Courtois zich geëxcuseerd. Onze nummer 1 zei ook dat hij de jongens van Leicester, die gedegradeerd waren, niet wilde schofferen.



"Maar sorry", hamerde Joos. "Dat werd wat weggemoffeld, maar ik vond dat een zwak deel in het interview. Zeggen dat je die Leicester-jongens niet hebt geschoffeerd, maar dat je enkel wilde zeggen dat je met degradanten in je ploeg niet meer terugkeert bij een 1-0 achter tegen Oostenrijk, dat is die schofferen."



"Eigenlijk heeft hij in dat interview alleen maar bevestigd wat we al wisten. Behalve zijn blessure (die hij als excuus gebruikte om af te zeggen tegen Estland, red), want plots was het mentaal."



"Tedesco heeft wellicht gedreigd, misschien moet hij dat niet doen, maar hij wilde ook niet liegen tegen de pers. En dat vind ik op zich, met wat er allemaal fout liep met de voorganger (Roberto Martinez, red) verdedigbaar."

Jan Vertonghen is de spirituele kapitein van de Rode Duivels. Het helpt Courtois niet dat die op het moment van het interview opeens spreekt en iedereen ziet wat voor een persoon die is. Filip Joos