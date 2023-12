Bondscoach Rachid Méziane verwelkomt een tweede Belgian Cat bij Villeneuve d'Ascq

Villeneuve d'Ascq rekent op Bethy Mununga om de blessure op te vangen van Mäia Hirsch. De speelster van de Belgian Cats moet zelf wel nog medisch gekeurd worden vooraleer de transfer afgerond kan worden.

Mununga was tot nog toe aan de slag bij Sepsi. Met de Roemeense club was ze dit seizoen, net als Villeneuve d'Ascq, actief in de EuroLeague.

Bij de Franse club krijgt Mununga Rachid Méziane als coach. De Fransman is ook de bondscoach van de Belgian Cats. Mununga is de 2e Belgian Cat bij Villeneuve d'Ascq, want ook Maxuella Lisowa-Mbaka verdient er sinds dit seizoen haar brood.

Villeneuve d'Ascq is momenteel 2e in de Franse competitie met 9 zeges in 11 wedstrijden. In de EuroLeague is de ploeg 3e in zijn groep, met 6 overwinningen en 4 nederlagen.