Transfers JPL: Leko heeft eerste versterking beet bij Standard met Ivoriaanse international

Standard heeft zijn selectie versterkt met de 27-jarige Ivoriaan Souleyman Doumbia. Hij ondertekent een contract tot het einde van het seizoen met optie op een extra jaar.



De in Frankrijk geboren linkerflankspeler kreeg zijn opleiding bij PSG en speelde nadien bij het Italiaanse Bari (in de Serie B), het Zwitserse Grasshoppers en Ligue 1-clubs Rennes en Angers. Bij dat laatste team vertrok hij afgelopen zomer en sindsdien was hij transfervrij.



Doumbia telt zeven interlands voor Ivoorkust, waarmee hij voor het laatste in actie kwam in maart 2023 tijdens de voorronde van de Afrika Cup. Hij werd nadien niet geselecteerd voor het toernooi.



De Ivoriaan is de eerste aanwinst van Standard deze winter. Eerder grepen ze al naast de Algerijnse international Jaouen Hadjam en de Duitser Frans Krätzig. Nu heeft Ivan Leko wel zijn eerste versterking om weg te raken van de 10e plek.