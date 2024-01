Transfers JPL: Kortrijk haalt met Ryotaro Tsunoda tweede Japanse verdediger

Competitieleider Union heeft zijn eerste wintertransfer beet. De Brusselaars huren doelman Heinz Lindner tot het einde van het seizoen van het Zwitserse FC Sion. Dat maakte de club dinsdag bekend op zijn website. De 33-jarige Oostenrijker, die recent teelbalkanker overwon, moet in doel de strijd aangaan met Anthony Moris.





Met Lindner haalt Union een erg ervaren doelman binnen. De Oostenrijker verdedigde in eigen land het doel van Austria Wenen (2010-2015), was in Duitsland actief bij Eintracht Frankfurt (2015-2017) en Wehen Wiesbaden (2019-2020) en in Zwitserland bij Grasshoppers (2017-2019), FC Basel (2020-2022) en sinds juli 2022 bij FC Sion.





Hij verzamelde ook 36 caps bij de Oostenrijkse nationale ploeg en speelde in maart vorig jaar nog de eerste twee kwalificatieduels op weg naar het EK in Duitsland. De wedstrijden van Oostenrijk tegen de Rode Duivels miste hij door zijn ziekte. Lindner stond de voorbije maanden nauwelijks onder de lat bij Sion. Hij streed tussen mei en november tegen teelbalkanker.





Op Wapenstilstandsdag vierde hij zijn rentree in doel. Hij speelde uiteindelijk nog twee wedstrijden in de heenronde bij Sion. Union herneemt de competitie zondag met een thuismatch tegen Sint-Truiden. Woensdag is er de Brusselse derby in de kwartfinales van de Beker van België tegen Anderlecht. In dat duel moet Union doelman Anthony Moris nog missen door schorsing na zijn rode kaart tegen Club Brugge.