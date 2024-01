Transfers JPL: In VS zijn ze zeker: "Gent-spits Hugo Cuypers dicht bij transfer van 12 milljoen naar MLS"

Anderlecht heeft zich met de 24-jarige Federico Gattoni versterkt. De centrale verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Sevilla, dat de Argentijn afgelopen zomer nog wegplukte bij zijn jeugdclub San Lorenzo. Maar in Spanje kreeg hij - verdeeld over vier matchen - nog maar 126 minuten de gelegenheid om zich te bewijzen.



De voormalige jeugdinternational is na de Deen Thomas Delaney en de Zweed Ludwig Augustinsson al de derde speler die paars-wit dit seizoen huurt van Sevilla. Na de Deense doelman Mads Kikkenborg is het de tweede versterking in deze transferperiode. "We waren al even op zoek naar een verdediger die ons kan versterken in het voorjaar, Federico past goed in dat profiel", zegt CEO Sports Jesper Fredberg op de clubwebsite.