Transfers JPL: Genk-verdediger Arteaga keert terug naar thuisland, Vanlerberghe tekent in Denemarken

Jordi Vanlerberghe trekt op zijn 27e voor het eerst naar het buitenland, naar Brøndby, de nummer 2 in de Deense eerste klasse. Hij tekende tot 2027.



De verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, doorliep de jeugdreeksen bij KVM en speelde uiteindelijk 183 keer voor het A-team.



"Onze nummer 30 was over enkele maanden einde contract", luidt het op de website van KVM, dat nu nog een transfersom krijgt voor Vanlerberghe.



Na zijn doorbraak Achter de Kazerne ging Vanlerberghe in de zomer van 2017 aan de slag bij Club Brugge, maar daar kon hij zich niet doorzetten. In 2018-2019 werd hij uitgeleend aan KV Oostende, in 2019-2020 opnieuw aan KV Mechelen. Na dat seizoen keerde hij definitief terug naar Yellow Red. Hij gaat in Denemarken ook met het nummer 30 spelen.