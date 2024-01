Transfers JPL: "Club heeft akkoord met Brentford over Nusa", "KAA Gent wint strijd om Zweeds toptalent"

Na de uitgaande transfers maakt KAA Gent ook werk van inkomend verkeer. De Zwitserse belofte-international Franck Surdez is de nieuwste aanwinst van KAA Gent. De 21-jarige flankaanvaller komt over van Neuchâtel Xamax. Hij tekende een contract tot 2027.



"Surdez is dit seizoen een van de sensaties in de Zwitserse tweede klasse", schrijft KAA Gent. "De elegante flankspeler maakte in 19 wedstrijden 9 doelpunten en gaf ook 7 assists."



"Dankzij zijn goeie prestaties kwam hij in het najaar van 2023 ook vijf keer aan de aftrap bij het Zwitserse belofte-elftal. In die 5 wedstrijden was hij opnieuw goed voor 4 assists."



"Ik had verschillende opties, maar toen ik hoorde van de interesse van KAA Gent was mijn keuze snel gemaakt. Voor mij is Gent de perfecte volgende stap in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om voor deze club en in dit mooie stadion te spelen", vertelt rugnummer 19.